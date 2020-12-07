Kremlin'den gözaltına alınan Rus gazeteciler için açıklama: Yakında serbest bırakılacaklarını umuyoruz!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Türkiye'de çekim yaparken gözaltına alınan gazeteciler hakkında, bu konunun diyalog yoluyla çözüleceğini ve yakın zamanda serbest bırakılacaklarını umduklarını belirtti.

"DİYALOG YOLUYLA ÇÖZECEĞİMİZİ UMUYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Peskov geçen hafta İstanbul’da çekim yaptıklarını esnada polis tarafından gözaltına alınan iki Rus gazeteciye ilişkin soru karşısında, “Diplomatlarımız Türk tarafı ile temas içinde. Diyalog yolu ile bu olayı çözebileceğimizi düşünüyoruz. Gazetecilerimizin en yakın zamanda serbest bırakılmalarını bekliyor ve umuyoruz” dedi.

Peskov, Rus gazetecilere yardım etmek için gereken tüm tedbirleri alınacağını da ifade etti.

"NEDENLERİNİ İNCELEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Kremlin Sözcüsü, Rus gazetecilerin Türkiye’de gözaltına alınmalarını düşmanca bir adım olarak görüp görmedikleri sorusuna cevap olaraksa, ‘iki gazetecinin gözaltına alınma koşullarını ve bunun nedenlerini incelemeye devam ettiklerini’ söyledi.

Rus gazeteciler Aleksey Petruşko ile İvan Malışkin cuma günü İstanbul’da gözaltına alınmışlardı. Rus gazetecilerin gözaltına alındığı, çalışanı olduklarını Rus Ntv televizyonunun gazetecilerden bir süredir haber alamadıklarını açıklamasıyla öğrenilmişti.