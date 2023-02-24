Krenar Skenderaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krenar Skenderaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krenar Skenderaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krenar Skenderaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krenar Skenderaj 29 Aralık 2004 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krenar Skenderaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Krenar Skenderaj'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krenar Skenderaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krenar Skenderaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krenar Skenderaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krenar Skenderaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Bylis

Krenar Skenderaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krenar Skenderaj şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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