Kresimir Nazor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kresimir Nazor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kresimir Nazor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kresimir Nazor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kresimir Nazor 26 Temmuz 2004 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Krešimir Nazor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kresimir Nazor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kresimir Nazor'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kresimir Nazor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kresimir Nazor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Ağustos 2017 yılında Hajduk Alt.
1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2021 yılında Hajduk U19
Kresimir Nazor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kresimir Nazor şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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