Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcıyı zarara uğrattı! İşte Bitcoin'deki düşüşün nedeni...

FED'in faiz kararı sonrası yükselişe geçen Bitcoin, 21 bin Dolar seviyelerine çıkması sonrası büyük bir çöküş yaşadı. İşte kripto paralardaki düşüşün sebebi...

Melahat Ersoy
Editör
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Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcıyı zarara uğrattı! İşte Bitcoin'deki düşüşün nedeni... 1

Yeni haftaya yükselişle başlayan kripto para borsaları büyük bir çöküş yaşadı. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX'in çöküşü piyasaları derinden etkiledi. FTX para çekimlerinde artış sonrası rakibi Binance ile anlaşma yaptı. Son üç gün içerisinde 6 milyar Dolarlık para çekimi işlemi sonrası Bitcoin büyük bir düşüş yaşadı. Bitcoin 21 bin 700 Dolar seviyelerinden büyük bir düşüş yaşayarak kritik kabul edilen 18 bin Dolar'ın da altına inerek 17 bin Dolar seviyelerine geldi. Bitcoin'de son 24 saatte yaşanan düşüş yüzde 10'u aştı. Bitcoin $17,586.44 Dolar seviyelerinden işlem görürken alt coinlerdeki kaybın yüzde 30'a yaklaştığı belirtildi.

Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcıyı zarara uğrattı! İşte Bitcoin'deki düşüşün nedeni... 2

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken Binance CEO'su Changpeng Zhao, Binance'ın FTX'i satın almasına ilişkin olarak, "Başlangıçta Binance'in FTX'i devralmak için herhangi bir "ana planı" yoktu. FTX'in "çöküşü", kripto para sektörü için iyi değil." değerlendirmesinde bulundu. CZ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık” ifadelerini kullandı.

Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcıyı zarara uğrattı! İşte Bitcoin'deki düşüşün nedeni... 3

Kripto paralardaki son durum:

Bitcoin: $17,578.44

Ethereum: $1,211.02

BNB: $297.39

Solana: $18.50

Polkadot: $6.14

Avalanche: $14.16

Uniswap: $5.64

Litecoin: $56.55

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