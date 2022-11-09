Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcıyı zarara uğrattı! İşte Bitcoin'deki düşüşün nedeni...
FED'in faiz kararı sonrası yükselişe geçen Bitcoin, 21 bin Dolar seviyelerine çıkması sonrası büyük bir çöküş yaşadı. İşte kripto paralardaki düşüşün sebebi...
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Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcıyı zarara uğrattı! İşte Bitcoin'deki düşüşün nedeni...
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