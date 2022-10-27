Kripto para yatırımcısına güzel haber! Bitcoin kritik eşiği kırdı, yükselmeye devam ediyor! İşte son durum...

Yaşadığı düşüşle yatırımcısını üzen Bitcoin, kritik sınır olan 20 bin Dolar eşiğini aşarak yükselişe geçti. Yatırımcıların piyasaya olan güveni arttı. İşte kripto paralarda son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Kripto para yatırımcısına güzel haber! Bitcoin kritik eşiği kırdı, yükselmeye devam ediyor! İşte son durum... 1

Rusya - Ukrayna savaşı, dünyayı etkisi altına alan ekonomik resesyon endişesiyle düşüşe geçen Bitcoin, merkez bankalarının faiz artırımları nedeniyle toparlanamamıştı.

Son zamanlarda Fed'in agresif faiz artışında frene basabileceği beklentileri piyasalarda olumlu karşılık buldu. Diğer yandan Dolar endeksi neredeyse üç haftanın dip seviyesine yakın işlem gördü. Bu durum Dolar'ın düşmesini tetiklerken kripto paraların değerinin artmasına neden oldu.

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