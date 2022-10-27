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Kripto para yatırımcısına güzel haber! Bitcoin kritik eşiği kırdı, yükselmeye devam ediyor! İşte son durum...
Yaşadığı düşüşle yatırımcısını üzen Bitcoin, kritik sınır olan 20 bin Dolar eşiğini aşarak yükselişe geçti. Yatırımcıların piyasaya olan güveni arttı. İşte kripto paralarda son durum...
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