Kripto paralar toparlanamıyor! Bitcoin, düşüş sonrası o seviyeye demir attı! İşte piyasalarda son durum...

Öte yandan dünyada en çok tercih edilen kripto para borsası Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) FTX borsasının kripto para ekosistemine verdiği zararı azaltmak ve bu durumdan etkilenen şirketlere destek olmak amacıyla yeni bir "iyileştirme fonu" başlattıklarını açıkladı. Changpeng Zhao sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “FTX’in iflasının getirdiği etkileri azaltmak amacıyla Binance endüstriyi iyileştirme fonu başlatıyor. Bu sayede güçlü ancak likidite sorunu olan projelere destek olmayı amaçlıyoruz. İlerleyen dönemde daha detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu tür projeler Binance Labs ile iletişime geçebilirler. Ayrıca nakdi olan diğer endüstri oyuncularınıa da kapımız açık. Onların yatırımları da kabul edilecektir. Kripto hiçbir yere gitmiyor. Şimdi yeniden inşa etme zamanı.”