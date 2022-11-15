Kripto paralar toparlanamıyor! Bitcoin, düşüş sonrası o seviyeye demir attı! İşte piyasalarda son durum...
Kripto para borsası FTX'in iflas etmesi sonrası Bitcoin'deki dalgalanma sürüyor. İşte kripto paralarda son durum...
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Kripto paralar toparlanamıyor! Bitcoin, düşüş sonrası o seviyeye demir attı! İşte piyasalarda son durum...
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