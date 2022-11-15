Kripto paralar toparlanamıyor! Bitcoin, düşüş sonrası o seviyeye demir attı! İşte piyasalarda son durum...

Kripto para borsası FTX'in iflas etmesi sonrası Bitcoin'deki dalgalanma sürüyor. İşte kripto paralarda son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Kripto paralar toparlanamıyor! Bitcoin, düşüş sonrası o seviyeye demir attı! İşte piyasalarda son durum... 1

Dünyanın en güvenilir kripto para borsalarından biri olan FTX'in batması sonucu büyük düşüş yaşayan kripto paralar toparlanamıyor. 9 Kasım'da 17 bin Dolar seviyelerinin altına inen ilerleyen günlerde de son iki yılın en düşük seviyesi olan 15 bin Dolar'a kadar inen Bitcoin, ABD'deki Ekim ayı enflasyonun beklentilerin altında yüzde 0.4 oranında artış göstererek yüzde 7.7'ye yükselmesi sonrası 16 bin Dolar seviyelerine çıktı. Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin, 15 Kasım 2022 Salı gününde de 16 bin 700 Dolar seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Güvenilir coinler arasında yer alan Ethereum ise 1250 Dolar seviyelerinden satılıyor.

Kripto paralar toparlanamıyor! Bitcoin, düşüş sonrası o seviyeye demir attı! İşte piyasalarda son durum... 2

Öte yandan dünyada en çok tercih edilen kripto para borsası Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) FTX borsasının kripto para ekosistemine verdiği zararı azaltmak ve bu durumdan etkilenen şirketlere destek olmak amacıyla yeni bir "iyileştirme fonu" başlattıklarını açıkladı. Changpeng Zhao sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “FTX’in iflasının getirdiği etkileri azaltmak amacıyla Binance endüstriyi iyileştirme fonu başlatıyor. Bu sayede güçlü ancak likidite sorunu olan projelere destek olmayı amaçlıyoruz. İlerleyen dönemde daha detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu tür projeler Binance Labs ile iletişime geçebilirler. Ayrıca nakdi olan diğer endüstri oyuncularınıa da kapımız açık. Onların yatırımları da kabul edilecektir. Kripto hiçbir yere gitmiyor. Şimdi yeniden inşa etme zamanı.”

Kripto paralar toparlanamıyor! Bitcoin, düşüş sonrası o seviyeye demir attı! İşte piyasalarda son durum... 3

Changpeng Zhao'nun (CZ) yaptığı açıklamalar, yatırımcılara umut olurken bu durumun kripto paralarda küresel gelişmelere de bağlı olarak yükselişi tetikleyebileceği öngörülüyor. Bazı analistler ise kripto paralardaki dalgalanmanın uzun süre devam edeceğini, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Bitcoin: $16,790.30

Ethereum: $1,260.72

Tether: $0.9991

BNB: $275.87

Polkadot: $5.93

Solana: $14.57

Uniswap: $6.09

Litecoin: $58.35

Avalanche: $13.36

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