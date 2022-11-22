Kripto paralara bir şok daha! FTX şoku bitmeden Genesis başladı: Bitcoin kritik seviyenin altına indi

FTX'in iflasıyla düşüşe geçen Bitcoin, Dijital varlık aracı kurumu Genesis'ten gelen haberle şoke oldu. Piyasalarda büyük düşüş gözlenirken yatırımcılar gelişmeleri yakından izliyor. İşte kripto paralardaki son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Kripto paralara bir şok daha! FTX şoku bitmeden Genesis başladı: Bitcoin kritik seviyenin altına indi 1

Kripto para piyasaları FTX'in iflasıyla yaşadığı şoku atlatamazken çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Dijital varlık aracı kurumu Genesis'in fon olmadan iflas bayrağını çekeceğine yönelik iddialar, piyasaları bir kez daha alt üst etti.

BİTCOİN DÜŞÜŞE GEÇTİ

16 bin Dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin, uzun bir aranın ardından kritik sınır olarak görülen 15 bin Dolar seviyelerine kadar indi. Bitcoin'deki düşüş 22 Kasım Salı günü itibarıyla yüzde 2'yi aştı. Bitcoin uzun bir aranın ardından TL bazında da 300 bin TL'nin altına indi. BTC, yeni günde 294 bin TL'den işlem görüyor.

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