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Kripto paralara bir şok daha! FTX şoku bitmeden Genesis başladı: Bitcoin kritik seviyenin altına indi
FTX'in iflasıyla düşüşe geçen Bitcoin, Dijital varlık aracı kurumu Genesis'ten gelen haberle şoke oldu. Piyasalarda büyük düşüş gözlenirken yatırımcılar gelişmeleri yakından izliyor. İşte kripto paralardaki son durum...
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