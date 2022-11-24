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Kripto paralarda dalgalanma! Bitcoin kritik seviye demir attı, Ethereum yükseldi! İşte alt coinlerdeki son durum...
Küresel piyasalardaki pozitif ivmeyi arkasına alarak yükselişe geçen Bitcoin yeni günde dalgalı bir seyir izliyor. Ethereum yükselişe geçen piyasalardaki değişim devam ediyor. İşte kripto paralarda son durum...
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