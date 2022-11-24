Kripto paralarda dalgalanma! Bitcoin kritik seviye demir attı, Ethereum yükseldi! İşte alt coinlerdeki son durum...

Küresel piyasalardaki pozitif ivmeyi arkasına alarak yükselişe geçen Bitcoin yeni günde dalgalı bir seyir izliyor. Ethereum yükselişe geçen piyasalardaki değişim devam ediyor. İşte kripto paralarda son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Kripto paralarda dalgalanma! Bitcoin kritik seviye demir attı, Ethereum yükseldi! İşte alt coinlerdeki son durum... 1

Kripto para yatırımcıları, piyasalarda yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Küresel piyasalarda dün FED'in toplantı tutanaklarını takip etti. Tutanaklar FED, yetkililerinin faiz artırım hızının yakın zamanda yavaşlatılmasının uygun olacağını düşündüklerini ortaya koydu. Bu durum düşüşte olan piyasaların mevcut seviyesini korumasına yardımcı oldu.

BİTCOİN'DE YATAY SEYİR

23 Kasım gününde 16 bin 500 Dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin, 24 Kasım Perşembe gününde de 16 bin 560 Dolar seviyelerinde seyrediyor.

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