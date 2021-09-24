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Kriptolog ne demek, TDK'ya göre Kriptolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kriptolog kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kriptolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kriptolog nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kriptolog kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kriptolog ne demek, TDK'ya göre Kriptolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kriptolog ne demek? Kriptolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kriptolog kelimesi. Peki kriptolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kriptolog nedir, kriptolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kriptolog kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kriptolog kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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KRİPTOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kriptolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kriptolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kriptolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kriptoloji uzmanı

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