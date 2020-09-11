Kriptopara düşüşte: En büyük hacimli 100 birimin 79'u düştü

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 79'unun değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, üç hafta içinde 12,400 doların üzerinden inerek, hafta boyunca 10,000 doların altını birkaç kez test ettikten sonra, 10,200 - 10,400 dolar aralığında hareket ediyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.34 düşüşle 10,240 dolara gerilerken, piyasa hacmi de, 189.31 milyar dolara indi.

TOPLAM PİYASA HACMİNDEKİ YÜKSELİŞ DURDU

Kripto para piyasalarındaki satışlara bağlı olarak 24 saatlik işlem hacmi de hızlı yükseldi. Piyasalardaki işlem hacmi son 24 saatte 337.95 milyar dolara tırmandı.

İşlem hacmindeki yükselişlere karşın, düşen fiyatlara bağlı olarak kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmindeki yükseliş durdu. Perşembe günü 340.68 milyar dolar olan kripto para birimlerinin toplam piyasa hacmi, yeni günün ilk saatlerinde 332.81 milyar dolara geriledi.

Toplam 6,996 kripto para biriminin işlem gördüğü 28,929 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.34 düşüşle 10,241.10 dolar,

2.Ethereum yüzde 3.85 düşüşle 358.78 dolar,

3.Tether yüzde 0.26 düşüşle 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 2.65 düşüşle 0.23 dolar,

5.Chainlink yüzde 6.04 düşüşle 12.18 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.47 düşüşle 222.80 dolar,

7.Polkadot yüzde 9.63 düşüşle 4.35 dolar,

8.Binance Coin yüzde 3.61 düşüşle 23.37 dolar,

9.Litecoin yüzde 2.61 düşüşle 47.74 dolar,

10.Bitcoin SV yüzde 4.30 düşüşle 163.54 dolardan işlem görüyordu.

BORSA KULLANICI ORANI İKİ KATINA ÇIKTI

Japonya'nın en büyük kripto borsası olan BitFlyer'ın raporuna göre borsanın AB, Japonya ve ABD'deki yirmili yaşlardaki kullanıcı oranı, 2018 verilerine göre iki katına çıktı.

2018'in ilk yarısında BitFlyer'ın yeni kaydolan ABD'li kullanıcılarının yüzde 14'ünü yirmili yaşlardaki kullanıcılar oluşturuyordu. Bu oran, 2020'nin birinci ve ikinci çeyreğinde yüzde 32'ye yükseldi.

CoinTelegraph'ın haberine göre BitFlyer'ın Avrupa Birliği (AB) ve Japonya verileri de benzer sonuçlar verdi. AB'deki yirmili yaşlardaki kullanıcı oranı yüzde 14'ten yüzde 32'ye, Japonya'da ise aynı oran yüzde 18'den yüzde 36'ya fırladı.