Kris Lowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kris Lowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kris Lowe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kris Lowe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kris Lowe 6 Ocak 1996 tarihinde Omagh şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kris Lowe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kris Lowe'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kris Lowe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kris Lowe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kris Lowe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kris Lowe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dungannon

28 Ocak 2021 yılında Cliftonville

28 Ocak 2021 yılında Cliftonville

Kris Lowe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kris Lowe şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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