Kris Twardek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kris Twardek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kris Twardek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kris Twardek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kris Twardek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kris Twardek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kris Twardek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kris Twardek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kris Twardek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kris Twardek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kris Twardek 8 Mart 1997 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kanada,Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Kristopher David Twardek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kris Twardek Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kris Twardek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kris Twardek'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kris Twardek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kris Twardek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Kris Twardek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kris Twardek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Millwall U21

5 Ocak 2017 yılında Braintree

5 Şubat 2017 yılında Millwall U21

1 Temmuz 2017 yılında Millwall

26 Ocak 2018 yılında Carlisle United

31 Mayıs 2018 yılında Millwall

3 Temmuz 2018 yılında Sligo Rovers

26 Kasım 2019 yılında Bohemians

5 Ekim 2020 yılında Jagiellonia

23 Temmuz 2021 yılında FK Senica

1 Ocak 2022 yılında Bohemians

Kris Twardek kimdir

Kris Twardek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kris Twardek şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Kris Twardek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada U23 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kris Twardek nereli

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