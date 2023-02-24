Kris Valchinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kris Valchinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kris Valchinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kris Valchinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kris Valchinov 6 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Крис Яворов Вълчинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kris Valchinov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kris Valchinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kris Valchinov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kris Valchinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kris Valchinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kris Valchinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kris Valchinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2022 yılında Kostinbrod

10 Ocak 2023 yılında Strumska Slava

Kris Valchinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kris Valchinov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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