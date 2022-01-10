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Kristaloit ne demek, TDK'ya göre Kristaloit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kristaloit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kristaloit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kristaloit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kristaloit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kristaloit ne demek, TDK'ya göre Kristaloit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kristaloit ne demek? Kristaloit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kristaloit kelimesi. Peki kristaloit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kristaloit nedir, kristaloit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KRİSTALOİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kristaloit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kristaloit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kristaloit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Billursu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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