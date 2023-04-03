Kristaps Klavins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristaps Klavins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristaps Klavins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristaps Klavins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristaps Klavins 10 Temmuz 2006 tarihinde Kuldīga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kristaps Kļaviņš şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristaps Klavins Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Kristaps Klavins, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına - tarihinde katılmıştır. Kristaps Klavins'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristaps Klavins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristaps Klavins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristaps Klavins şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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Kristaps Klavins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.
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