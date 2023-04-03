Kristaps Maksimovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristaps Maksimovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristaps Maksimovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristaps Maksimovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristaps Maksimovs 8 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristaps Maksimovs Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Kristaps Maksimovs'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristaps Maksimovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristaps Maksimovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristaps Maksimovs şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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