Kristen Stewart bikinisiz görüntülendi |Kristen Stewart sansürsüz Alacakaranlık serisi ile adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kristen Stewart tatil yaptığı esnada bikinisini çıkararak güneşlendi. Ünlü oyuncunun bu halleri objektiflere yansıdı.

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Sara Dinkin ile aşk yaşamaya başlayan Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, İtalya'da yatta üstsüz şekilde güneşlenirken görüntülendi. 29 yaşındaki Kristen Stewart, pazar günü öğleden sonra İtalya'daki Amalfi Sahilindeydi. 29 yaşındaki kız arkadaşı Stella ile birlikte yüzdüler



