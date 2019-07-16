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  3. Kristen Stewart bikinisiz görüntülendi |Kristen Stewart sansürsüz

Kristen Stewart bikinisiz görüntülendi |Kristen Stewart sansürsüz

Alacakaranlık serisi ile adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kristen Stewart tatil yaptığı esnada bikinisini çıkararak güneşlendi. Ünlü oyuncunun bu halleri objektiflere yansıdı.

Kristen Stewart bikinisiz görüntülendi |Kristen Stewart sansürsüz

Sara Dinkin ile aşk yaşamaya başlayan Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, İtalya'da yatta üstsüz şekilde güneşlenirken görüntülendi.

Kristen Stewart bikinisiz görüntülendi |Kristen Stewart sansürsüz

 29 yaşındaki Kristen Stewart, pazar günü öğleden sonra İtalya'daki Amalfi Sahilindeydi.  29 yaşındaki kız arkadaşı Stella ile birlikte yüzdüler

Kristen Stewart bikinisiz görüntülendi |Kristen Stewart sansürsüz

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Kristen Stewart bikinisiz görüntülendi |Kristen Stewart sansürsüz

Kristen Stewart bikinisiz görüntülendi |Kristen Stewart sansürsüz

Kristen Stewart bikinisiz görüntülendi |Kristen Stewart sansürsüz

Kristen Stewart bikinisiz görüntülendi |Kristen Stewart sansürsüz

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