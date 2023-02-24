Kristi Kote kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristi Kote Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristi Kote kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristi Kote ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristi Kote kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristi Kote Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristi Kote kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristi Kote Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristi Kote adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristi Kote Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristi Kote 26 Eylül 1998 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristi Kote Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristi Kote, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristi Kote'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristi Kote Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristi Kote isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristi Kote Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristi Kote futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2012 yılında Skënderbeu U17

1 Temmuz 2014 yılında Skënderbeu U19

10 Temmuz 2017 yılında KF Liria

31 Ağustos 2018 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi

17 Ocak 2023 yılında FK Bylis

Kristi Kote kimdir

Kristi Kote Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristi Kote şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Kristi Kote Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U17 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Kristi Kote nereli

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