Kristian Luburic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Luburic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Luburic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Luburic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Luburic 20 Şubat 2001 tarihinde Schlieren şehrinde doğmuştur. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kristian Luburić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Luburic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sports Managment yapmaktadır. Kristian Luburic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 17 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Luburic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristian Luburic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Luburic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Luburic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Luburic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U21

1 Eylül 2020 yılında Zug 94

29 Mart 2021 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2022 yılında Siroki Brijeg

Kristian Luburic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Luburic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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