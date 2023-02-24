Kristian Taskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Taskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Taskov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Taskov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Taskov 6 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кристиан Владимиров Тасков şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Taskov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristian Taskov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristian Taskov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristian Taskov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Taskov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kristian Taskov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Taskov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2019 yılında Septemvri Sofia

31 Ağustos 2021 yılında Dunav

15 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2022 yılında Dunav

14 Ocak 2023 yılında CSKA 1948 II

Kristian Taskov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Taskov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.