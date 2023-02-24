Kristijan Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Filipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Filipovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristijan Filipovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristijan Filipovic 1 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Кристијан Филиповић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristijan Filipovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristijan Filipovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristijan Filipovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristijan Filipovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristijan Filipovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Şubat 2020 yılında FK Podgorica
15 Şubat 2020 yılında FK Drezga
31 Mayıs 2020 yılında FK Podgorica
20 Ağustos 2020 yılında Kom Podgorica
1 Temmuz 2022 yılında Stara Pazova
29 Ocak 2023 yılında Zeta Golubovac
Kristijan Filipovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristijan Filipovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.