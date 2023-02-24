Kristijan Radunovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Radunovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Radunovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristijan Radunovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristijan Radunovi 8 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristijan Radunovi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Radunovi'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kristijan Radunovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristijan Radunovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında FK Podgorica
Kristijan Radunovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristijan Radunovi şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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