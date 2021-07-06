St. Petersburg'da bulunan bir binanın 22. katından düşerek hayatını kaybeden Kris the Foxx takma isimli Kristina Lisina'nın hayatı merak konusu oldu. Genç kadının ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılırken Kristina Lisina kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Porno yıldızı Krisyina Lisina intihar mı etti? sorularının cevapları da merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

KRİSTİNA LİSİNA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Rusya'da yetişkin film aktrisi olan ve Kris the Foxx takma isimli Kristina Lisina, St Petersburg'daki bir gökdelenin 22. katından düşerek hayatını kaybetti.



29 yaşındaki Kristina, bankacılık kariyerini bıraktıktan sonra yetişkin filmlerinde oynamaya başladı ancak arkadaşları onun “sevilmek ve bir aile kurmak” için can attığını söyledi.

Ünlü porno yıldızı Kris the Foxx takma isimli Kristina Lisina 22. kattan düşerek hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kaydedildi!

Batı sitelerinde Kris the Foxx takma adıyla yer alan oyuncu, OnlyFans'ta da bir yıldızdı.

Arkadaşları, Lisina'nın yakın zamanda “yalnızlıktan” muzdarip olduğunu ve bir aile kurmak istediğini söyledi.

Lisina yakın zamanda St Petersburg'da bir daire satın almıştı.

PORNO YILDIZI KRİSYİNA LİSİNA İNTİHAR MI ETTİ?

Moskovsky Komsomolets gazetesi, Rus Soruşturma Komitesi ve polisin ölümünü araştırdığını bildirdi.

Komite, soruşturma hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kadının cesedi Nevsky semtinde yüksek bir konut bloğunun yakınında, elinde "Sen her zaman kalbimdesin" yazan bir madeni parayla bulundu.

Konuya ilişkin yetkili mercilerden henüz bir açıklama gelmedi.