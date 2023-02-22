Kristjan Kushta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristjan Kushta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristjan Kushta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristjan Kushta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristjan Kushta 16 Aralık 1997 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristjan Kushta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Kristjan Kushta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kristjan Kushta'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristjan Kushta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristjan Kushta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristjan Kushta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristjan Kushta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2015 yılında PAOK

5 Temmuz 2016 yılında Michalovce

31 Aralık 2017 yılında PAOK

26 Ocak 2018 yılında Eginiakos

30 Haziran 2019 yılında PAOK

30 Ağustos 2019 yılında AE Karaiskakis

27 Ağustos 2020 yılında OF Ierapetras

1 Temmuz 2021 yılında AE Larisa

1 Şubat 2023 yılında Iraklis

Kristjan Kushta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristjan Kushta şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kristjan Kushta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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