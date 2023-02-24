Kristof Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristof Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristof Papp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristof Papp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristof Papp 14 Mayıs 1993 tarihinde Kerepestarcsa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristof Papp Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Kristof Papp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 16 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Kristof Papp'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristof Papp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristof Papp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristof Papp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristof Papp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Vác U17

1 Temmuz 2009 yılında Vác U19

1 Şubat 2012 yılında Vác

9 Nisan 2013 yılında Berkenye

19 Temmuz 2013 yılında Gyirmót FC

16 Temmuz 2015 yılında Paksi FC

Kristof Papp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristof Papp şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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