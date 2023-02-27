Kristofers Rekis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristofers Rekis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristofers Rekis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristofers Rekis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristofers Rekis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristofers Rekis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristofers Rekis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristofers Rekis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristofers Rekis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristofers Rekis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristofers Rekis 21 Ocak 2003 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kristofers Rēķis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristofers Rekis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristofers Rekis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kristofers Rekis'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristofers Rekis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristofers Rekis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristofers Rekis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristofers Rekis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FS Metta II

1 Mart 2022 yılında Metta

Kristofers Rekis kimdir

Kristofers Rekis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristofers Rekis şuan FK Metta takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Kristofers Rekis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Kristofers Rekis nereli

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