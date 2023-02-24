Kristopher Vida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristopher Vida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristopher Vida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristopher Vida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristopher Vida 23 Haziran 1995 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Vida Krisztófer András şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristopher Vida Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PANNA yapmaktadır. Kristopher Vida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kristopher Vida'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristopher Vida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristopher Vida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristopher Vida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristopher Vida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2007 yılında Videoton Jgd.

31 Aralık 2007 yılında Vasas Alt.

14 Ağustos 2009 yılında Honvéd U17

30 Ağustos 2011 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2013 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2014 yılında De Graafschap

1 Temmuz 2016 yılında Dunajska Streda

26 Şubat 2020 yılında Piast Gliwice

11 Ağustos 2022 yılında Kisvárda

Kristopher Vida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristopher Vida şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristopher Vida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Goldball 94

Macaristan U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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