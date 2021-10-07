Kritik bir yük! Bakan Koca'dan flaş açıklama: Sayı çok yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada günlük 28-30 bin bandında seyreden vaka sayılarının on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık geldiğini ifade etti.

Bakan Koca bu durumun kritik bir yük olduğunun farkına varılması gerektiğini belirten Bakan Koca, aktif vakaların genç olması nedeniyle sağlık sisteminin zorlanmıyor olmasına karşın vaka sayılarının çok yüksek olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun KRİTİK BİR YÜK olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek."

"ŞU AN AKTİF VAKALARIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI 30 YAŞ ALTINDADIR"

Bakan Koca, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada aktif vakaların yüzde 50’den fazlasının 30 yaş altında olduğunu duyurmuştu.

Bakan Koca, gençlerdeki oranın arttığını fakat bu durumun hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımadığını belirtip; gençlerin; hastalığı ailelere, vefat oranının yüksek olduğu büyüklere taşımasına neden olacağını vurgulamıştı.

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:

"ŞU AN AKTİF VAKALARIN %50’den fazlası 30 yaş altındadır. Gençlerdeki oran artmakla birlikte bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Ancak gençlerimiz, hastalığın ailelere, vefat oranının yüksek olduğu büyüklerimize taşınmasında etkili bir faktördür."