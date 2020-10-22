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Kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

İletişim Başkanlığından Erdoğan - Ruhani görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

ERDOĞAN - RUHANİ GÖRÜŞMESİNDE ELE ALINAN KONULAR

Erdoğan- Ruhani görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek hususların ele alındığı ifade edilirken, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, İran’la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini ifade etti.

"ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN TOPRAKLARINDAKİ SİVİL HALKA YAPTIĞI SALDIRILAR SAVAŞ SUÇU"

Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistan’ın sivil halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada durmanın mühim olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden PKK/YPG terör örgütüne karşı ortak hareket etmenin ve İdlib’de ateşkesin korunmasının, istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çabaların müspet sonuçlar doğurması için gerekli olduğunu dile getirdi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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