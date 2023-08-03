Kritik YAŞ kararları sonrası TSK'da bir ilk: Amiralliğe Gökçen Fırat atandı!

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belli oldu. Terfi eden Gökçen Fırat, TSK'nın ilk kadın amirali ünvanını aldı.

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Kritik YAŞ kararları sonrası TSK'da bir ilk: Amiralliğe Gökçen Fırat atandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa kadın amiral ataması gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat, YAŞ kararları çerçevesinde amiralliğe terfi etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'na 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Yeni komuta kademesinde bir ilk de gerçekleşti.

TSK'NIN İLK KADIN AMİRALİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.

32 GENERAL VE AMİRAL BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLDİ

Öte yandan, 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023'ten, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023'ten geçerli olarak emekliye sevk edildi.

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