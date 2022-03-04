Protez ne demek, TDK'ya göre Protez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi hayali kuran takımlara gözdağı! "Sizi UEFA'dan atarız!"Son dakika | Tokat'ta askerleri taşıyan servis aracı devrildi: Uzman Çavuş İsmail Elfin şehit oldu, 2 asker yaralandıPolimer Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıGökhan Tepe'nin eşi kimdir? Aylin Özer Tepe kimdir, nereli, kaç yaşında? Aylin Özer Tepe Biyografisi4 Mart 2022 Cuma günün spor manşetleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!4 Mart 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?4 Mart 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıÜtüsüz, yeşil kıyafetiyle Bergen'in galasına damga vuran Farah Zeynep Abdullah eleştirilere yanıt verdi! Espriler havada uçuştu!İsrail medyasından dikkat çeken yorum! "Savaşın en büyük kazananı Erdoğan"
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Krizantem ne demek, TDK'ya göre Krizantem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Krizantem ne demek, TDK'ya göre Krizantem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Krizantem kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Krizantem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Krizantem nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Krizantem kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Krizantem ne demek, TDK'ya göre Krizantem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Krizantem ne demek? Krizantem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi krizantem kelimesi. Peki krizantem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre krizantem nedir, krizantem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KRİZANTEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Krizantem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Krizantem kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre krizantem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kasımpatı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT