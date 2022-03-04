Krizantem ne demek, TDK'ya göre Krizantem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Krizantem ne demek? Krizantem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi krizantem kelimesi. Peki krizantem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre krizantem nedir, krizantem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KRİZANTEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Krizantem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Krizantem kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre krizantem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kasımpatı

