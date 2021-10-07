Kromoplast ne demek, TDK'ya göre Kromoplast kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kromoplast ne demek? Kromoplast TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kromoplast kelimesi. Peki kromoplast ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kromoplast nedir, kromoplast kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kromoplast kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kromoplast kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KROMOPLAST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kromoplast kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kromoplast kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kromoplast kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değişik renkler taşıyan kromatofor

