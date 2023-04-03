Krystof Karban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystof Karban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krystof Karban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Krystof Karban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Krystof Karban 4 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Kryštof Karban şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Krystof Karban Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Krystof Karban'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Krystof Karban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Krystof Karban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında FK Jablonec B
Krystof Karban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Krystof Karban şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Jablonec (2013 - 2023)
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