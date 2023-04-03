Krystof Konecny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystof Konecny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krystof Konecny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Krystof Konecny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Krystof Konecny 6 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Kryštof Konečný şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Krystof Konecny Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krystof Konecny, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Zbrojovka Brno B futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Krystof Konecny'nin FC Zbrojovka Brno B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Krystof Konecny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Krystof Konecny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Z. Brno U19
1 Temmuz 2021 yılında FCZ Brno B
Krystof Konecny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Krystof Konecny şuan FC Zbrojovka Brno B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Zbrojovka Brno (2009 - 2021)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.