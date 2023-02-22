Krystof Lasak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystof Lasak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krystof Lasak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krystof Lasak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krystof Lasak 25 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Kryštof Lasák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krystof Lasak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Krystof Lasak'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krystof Lasak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krystof Lasak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krystof Lasak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krystof Lasak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SFC Opava

25 Temmuz 2019 yılında Dolni Benesov

31 Aralık 2019 yılında SFC Opava

Krystof Lasak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krystof Lasak şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Spartak Budišov nad Budišovkou (2004 - 2008)Slezský FC Opava (2008 - 2011)TJ Spartak Budišov nad Budišovkou (2011 - 2013)Slezský FC Opava (2013 - 2015)

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