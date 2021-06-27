Ünlü kişilerin ölüm ve doğum yıllarında doodle ile bu kişilerin tekrar hatırlanmasını sağlayan Google, bu kapsamda Krzysztof Kieślowski'nin 80. doğum gününde Google logosu üzerinde değişiklik yaptı. Bu kapsamda doodle da yer alan Krzysztof Kieślowski internet arama motorlarında Krzysztof Kieślowski kimdir? Nerede doğdu? Kaç yaşında, neden öldü? Krzysztof Kieślowski filmleri neler? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

KRZYSZTOF KİEŚLOWSKİ KİMDİR? NEREDE DOĞDU? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Krzysztof Kieślowski 27 Haziran 1941 tarihinde Varşova, Polonya'da dünyaya gelmiş. Yönetmen, senarist ve yazar olan Kieślowski, eserleri ile adından söz ettirmiştir. 13 Mart 1996 tarihinde (54 yaşında) doğduğu Varşova'da hayatını kaybetmiştir.

KRZYSZTOF KİEŚLOWSKİ FİLMLERİ NELER?

Belgeselleri

Yüz (Twarz) (1966), oyuncu

Ofis (Urząd) (1966)

Tramvay (Tramwaj) (1967)

İstek Parça (Koncert życzeń) (1967)

Fotoğraf (Zdjęcie) (1968)

Lodz Şehrinden (Z miasta Łodzi) (1968)

Ben Bir Askerdim (Byłem żołnierzem) (1970)

Fabrika (Fabryka) (1970)

İşçiler '71: Bizsiz Bizim Hakkımızda Hiçbir Şey (Robotnicy '71: Nic o nas bez nas) (1971)

Ralliden Önce (Przed rajdem) (1971)

Wrocław ve Zielona Góra Arası (Między Wrocławiem a Zieloną Górą) (1972)

Bakır Madeninde Güvenlik ve Hijyen Prensipleri (Podstawy BHP w kopalni miedzi) (1972)

Gospodarze (1972)

Alıkoyma (Refren) (1972)

Duvarcı (Murarz) (1973)

X-Ray (Przeswietlenie) (1974)

Altgeçit (Przejście podziemne) (1974)

İlk Aşk (Pierwsza miłość) (1974)

Özgeçmiş (Życiorys) (1975)

Hastane (Szpital) (1976)

Sakin (Spokój) (1976)

Klaps (1976)

Bilmiyorum (Nie wiem) (1977)

Gece Bekçisinin Gözünden (Z punktu widzenia nocnego portiera) (1977)

Farklı Yaşlarda Yedi Kadın (Siedem kobiet w roznym wieku) (1978)

Konuşanlar (Gadajace glowy) (1980)

İstasyon (Dworzec) (1980)

Haftada Yedi Gün (Siedem dni tygodniu) (1988)

Uzun Metrajlı Filmler ve TV Dizileri

Personel (1975)

Yara (Blizna) (1976)

Sakin (Spokój) (1976)

Amator (1979)

Huzur (The Calm) (1980)

Kısa İş Günü (Krótki dzień pracy) (1981)

Sonu Yok (Bez końca) (1985)

Kör Talih (Przypadek) (1987)

Dekalog (1988)

Öldürme Üzerine Kısa Bir Film (Krótki film o zabijaniu) (1988)

Aşk Üzerine Kısa Bir Film (Krótki film o miłości) (1988)

Véronique’in İkili Yaşamı (La Double vie de Véronique/Podwójne życie Weroniki) (1991)

Üç Renk: Mavi (Trois couleurs: BleuTrzy kolory: Niebieski) (1993)

Üç Renk: Beyaz (Trois couleurs: Blanc/Trzy kolory: Biały) (1994)

Üç Renk: Kırmızı (Trois couleurs: Rouge/Trzy kolory: Czerwony) (1994)

Senaryosunu Yazdığı ve Başka Yönetmenler Tarafından Yönetilen Filmler

Nadzieja (2007) (Araf)

Enfer, L (2005) (Cehennem)

Heaven (2002) (Cennet)

Duze zwierze (2001)

Kendi Hakkında Yaptığı Belgeseller

Krzysztof Kieślowski: A Masterclass for Young Directors (1995) (TV)

Krzysztof Kieślowski: I'm So-So... (1995)

A Short Film About Decalogue: An Interview with Krzysztof Kieślowski (1996)

KİTAPLAR

Kieslowski Kieslowski'yi Anlatıyor - Danusia Stok

ÖDÜLLER VE ADAYLIKLAR

Öldürme Üzerine Kısa Bir Film

Altın Palmiye Adaylığı (1988)

En İyi Film Dalında Avrupa Film Ödülü - Bodil Ödülleri (1990) Kazandı

Cannes Film Festivali FIPRESCI Ödülü (1988) Kazandı

Cannes Film Festivali Jüri Ödülü Kazandı

Fransız Sinema Eleştirmenleri Sendikası En İyi Yabancı Film Ödülü (1990) Kazandı

Dekalog

En İyi Film Dalında Avrupa Film Ödülü - Bodil Ödülleri (1991) Kazandı

Venedik Film Festivali FIPRESCI Ödülü (1989) Kazandı

Véronique'in İkili Yaşamı

Argentine Film Critics Association Silver Condor Nomination for Best Foreign Film (1992)

Cannes Film Festivali Altın Palmiye Adaylığı (1991)

Cannes Film Festivali FIPRESCI Ödülü (1991) Kazandı

Cannes Film Festivali Ekümenik Jüri Ödülü (1991) Kazandı

Fransız Sinema Eleştirmenleri Sendikası En İyi Yabancı Film Ödülü (1992) Kazandı

Varşova Uluslararası Film Festivali İzleyici Ödülü (1991) Kazandı

Üç Renk: Mavi

César Ödülleri En İyi Yönetmen Ödülü Adaylığı (1994)

César Ödülleri En İyi Film Ödülü Adaylığı (1994)

César Ödülleri En İyi Senaryo Ödülü Adaylığı (1994)

Venedik Film Festivali Altın Ciak Ödülü (1993) Kazandı

Venedik Film Festivali Altın Aslan Ödülü (1993) Kazandı

Venedik Film Festivali Küçük Altın Aslan Ödülü Kazandı

Venedik Film Festivali OCIC Ödülü (1993) Kazandı

Üç Renk: Beyaz

Berlin Uluslararası Film Festivali Gümüş Ayı En İyi Yönetmen Ödülü (1994) Kazandı

Üç Renk: Kırmızı

En İyi Yönetmen Akademi Ödülü Adaylığı (1995)

En İyi Orijinal Senaryo Akademi Ödülü Adaylığı (1995)

BAFTA İngilizce Olmayan En İyi Film Ödülü Adaylığı (1995)

BAFTA En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü (1995)

BAFTA En İyi Film Ödülü Adaylığı (1995)

Amerikan Olmayan En İyi Film - Bodil Ödülleri (1995) Kazandı

Cannes Film Festivali Altın Palmiye Adaylığı (1994)

César Ödülleri En İyi Yönetmen Ödülü Adaylığı (1995)

César Ödülleri En İyi Film Ödülü Adaylığı (1995)

César Ödülleri En İyi Senaryo Ödülü Adaylığı (1995)

Fransız Sinema Eleştirmenleri Sendikası En İyi Film Ödülü (1995) Kazandı

Vancouver Uluslararası Film Festivali En Popüler Film Ödülü (1994) Kazandı

Kaynak: Vikipedi