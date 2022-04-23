Ksiloloji ne demek, TDK'ya göre Ksiloloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ksiloloji ne demek? Ksiloloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ksiloloji kelimesi. Peki ksiloloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ksiloloji nedir, ksiloloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KSİLOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ksiloloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ksiloloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ksiloloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Odun bilimi

