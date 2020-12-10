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  3. KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı

KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya giren Çuvalcı, '' Çok şükür iyiyim. Lütfen, tedbir kurallarına daha çok dikkat edelim" dedi.

KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı

Koronavirüs belirtileri üzerine hastanede test yaptıran KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın test sonucu pozitif çıktı. Çuvalcı'nın evde karantinaya girdiği ve tedavisine evinde başlandığı öğrenildi.

''ATEŞ VE BAŞ AĞRISI ÇEKTİM''

Rektör Hamdullah Çuvalcı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Biraz evde kalacağız. Hafif ateş, öksürük ve baş ağrısı sonucu yaptırdığımız test sonucu pozitif çıktı. Çok şükür iyiyim. Lütfen, tedbir kurallarına daha çok dikkat edelim" dedi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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