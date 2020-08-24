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Kuaförüm Sensin 24 Ağustos Pazartesi puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

SHOW TV'de hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması ilgiyle izlenen yarışmalar arasında yer alıyor. Yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılarla kıyasıya rekabet devam ediyor. Kuaförüm sensin günün birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 24 Ağustos Pazartesi puan durumu..

Kuaförüm Sensin günün birincisi kim oldu? hafta içi her gün izleyicileri ekranları başına kilitleyen fenomen yarışma Kuaförüm Sensin'de kıyasıya rekabet bugün de devam ediyor. Jüri koltuğunda Bülent Ersoy'un yer aldığı gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin'de her gün bir takım birinci oluyor ve cuma günleri şampiyon takım belirleniyor. Peki 10 Ağustos Pazartesi günü Kuaförüm Sensin'de günün birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 24 Ağustos Pazartesi puan durumu..

KUAFÖRÜM SENSİN’DE GÜNÜN 1.Sİ KİM OLDU?

KUAFÖRÜM SENSİN 24 AĞUSTOS PAZARTESİ PUAN DURUMU

Kuaförüm Sensin 24 Ağustos Pazartesi gününde takımların haftanın ilk günü puan tablosu açıklandı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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