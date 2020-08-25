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Kuaförüm Sensin 25 Ağustos Salı puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

SHOW TV'de hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması ilgiyle izlenen yarışmalar arasında yer alıyor. Yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılarla kıyasıya rekabet devam ediyor. Kuaförüm sensin günün birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 25 Ağustos Salı puan durumu..

Kuaförüm Sensin 25 Ağustos Salı puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin günün birincisi kim oldu? hafta içi her gün izleyicileri ekranları başına kilitleyen fenomen yarışma Kuaförüm Sensin'de kıyasıya rekabet bugün de devam ediyor. Jüri koltuğunda Bülent Ersoy'un yer aldığı gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin'de her gün bir takım birinci oluyor ve cuma günleri şampiyon takım belirleniyor. Peki 25 Ağustos Salı günü Kuaförüm Sensin'de günün birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 25 Ağustos Salı  puan durumu..

KUAFÖRÜM SENSİN’DE GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 25 Ağustos Salı günün birinci olan takımı 20 puanla Yasin-Yağmur ve Özge oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN 25 AĞUSTOS SALI PUAN DURUMU

Kuaförüm Sensin 25 Ağustos Salı gününde takımların haftanın ilk günü puan tablosu açıklandı. 

Yasin-Yağmur ve Özge: 20

Tayfun-Serap ve Çiğdem: 18

Gülşen-Gizem ve Nagihan: 9

Kaan-Büşra ve Tuğçe: 10

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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