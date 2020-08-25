Kuaförüm Sensin 26 Ağustos Çarşamba puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin günün birincisi kim oldu? hafta içi her gün izleyicileri ekranları başına kilitleyen fenomen yarışma Kuaförüm Sensin'de kıyasıya rekabet bugün de devam ediyor. Jüri koltuğunda Bülent Ersoy'un yer aldığı gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin'de her gün bir takım birinci oluyor ve cuma günleri şampiyon takım belirleniyor. Peki 26 Ağustos Çarşamba günü Kuaförüm Sensin'de günün birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 26 Ağustos Çarşamba puan durumu..

KUAFÖRÜM SENSİN’DE GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 26 Ağustos Çarşamba günün birinci olan takımı puanla oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN 26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Kuaförüm Sensin 26 Ağustos Çarşamba gününde takımların haftanın ilk günü puan tablosu açıklandı.

Yasin-Yağmur ve Özge:

Tayfun-Serap ve Çiğdem:

Gülşen-Gizem ve Nagihan:

Kaan-Büşra ve Tuğçe: