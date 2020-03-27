Kuaförüm Sensin 27 Mart Cuma kim elendi?

Bugün yarışan Kuaförüm Sensin de; Kuaför Taner Güneri, makyöz Aslı Yazar, model Nur Yıldız’dan oluşan birinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı, makyöz Özlem Kurt model Elif Karaca’dan oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Sıla Gökçen’den oluşan üçüncü takım ve kuaför Çetin Köroğlu, makyöz Fatma Demirci, model Sibel Can’dan oluşan dördüncü takım aksesuarlı kına gecesi saçı ve makyajı yapmak için yarıştı.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım Mustafa, Tuna ve Su oldu ve 10 bin lira kazandılar.

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alarak elenen takım Emina, Mina ve Selver oldu. Ancak Best Of yarışmasında modelleri ile yeterin uyum sağlayamayan yarışmacılar için bir hafta daha şans verildi ve bu hafta elemenin yapılmayacağı açıklandı.