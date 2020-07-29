Kuaförüm Sensin 30 Temmuz Perşembe puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin günün birincisi kim oldu? hafta içi her gün izleyicileri ekranları başına kilitleyen fenomen yarışma Kuaförüm Sensin'de kıyasıya rekabet bugün de devam ediyor. Jüri koltuğunda Bülent Ersoy'un yer aldığı gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin'nde her gün bir takım birinci oluyor ve cuma günleri şampiyon takım belirleniyor. Peki 29 Temmuz Çarşamba günü Kuaförüm Sensin'de günün birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 29 Temmuz Çarşamba puan durumu..

Sedat ve Eda’nın vedasının ardından yarışmaya yeni katılacak takım merak konusu oldu. Kuaförüm Sensin'in yeni haftasında elenen yarışmacıların yerine gelen takım Kaan-Türkan-Gizem oldu. Yeni haftada kuaför Kaan, makyöz Türkan ve model Gizem Kuaförüm Sensin'e dahil oldu.

Kuaförüm Sensin'de haftanın dördüncü günü konsepti 'Anime Makyaj' olarak belirlendi. Hafta ortasında kıyasıya rekabetin devam ettiği Kuaförüm Sensin'de günün birincisi kim oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN’DE GÜNÜN 1.Sİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 30 Temmuz 2020 Perşembe gününün birincisi henüz belli olmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN 30 TEMMUZ PERŞEMBE PUAN DURUMU

KUAFÖRÜM SENSİN 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Kuaförüm Sensin 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününde takımların haftanın ilk günü puan tablosu açıklandı.

Kaan-Türkan-Gizem 15

Aytekin-Dilek-Banu 14

Tayfun-Serap-Çiğdem 19

Engin-Koray-Özlem 13