Kuaförüm Sensin’de Bülent Ersoy neden yok? Show TV'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bu sezon jüri üyeliği yapan Bülent Ersoy yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Ünlü sanatçının programdan ayrılma haberlerinin gündeme gelmesiyle beraber Bülent Ersoy korona mı oldu? soruları da gündem oldu. Olayla ilgili açıklama yapan Ersoy Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldığını açıkladı.

BÜLENT ERSOY KUAFÖRÜM SENSİN'DEN NEDEN AYRILDI?

Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un yaptığı jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter’in yer aldığı Kuaförüm Sensin'de 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren konsept değişikliğine gidildiği ve Bülent Ersoy'un yarışmaya veda ettiği açıklandı.

Bu ani ayrılığın ardından kulislerde Bülent Ersoy korona mı oldu? soruları bir anda gündem oldu. Usta sanatçı olayın ardından ortaya çıkan iddiaları belgelerle yalanladı.

Ersoy açıklamasında Kuaförüm Sensin programı ile 3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığı açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, korona olduğuna dair ortaya atılan iddiaları da yayınlandığı belgelerle yalanladı.

Çıkan haberlere tepki gösteren Ersoy, paylaşımını şu açıklamayla yaptı: “Kuaförüm Sensin adlı programdaki görevim 3 aylık bir mukavele ile sınırlı idi. Buyrun belgesi ...Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkarı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar” ifadelerini kullandı.

KUAFÖRÜM SENSİN JÜRİ ÜYELERİNDEN DESTEK GELDİ!

Kuaförüm Sensin programından ayrılma kararını sosyal medyadan duyuran Bülent Ersoy'a yarışmanın diğer jüri üyelerinden de destek geldi. Bülent Ersoy'un paylaşımına Adnan Serter, "Sizi çooook seviyoruzzz. Hem şahsıma hem programa kattıklarınız için ne kadar teşekkür etsek ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz! Sizinle aynı programda jürilik görevi yapabilmekten son derece onurlu ve gururluyum! İyi ki sizi tanıdım,iyi ki varsınız! Şükranlarımla ,saygılarımla" yorumunu ekledi. Adnan Serter'in yorumuna ek olarak Seçkin Süngüç, "Sizinle ayni programda olmak yan yana jüri koltuğunda oturmak benim için bir onurdu. İyi ki varsınız sizi çok seviyorum" yorumunu yaptı.

KUAFÖRÜM SENSİN YENİ JÜRİ ÜYESİ KİM OLDU?

Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un üstlendiği, jürisinde ‘Yılın En Stil Kadını’ seçilen Işıl Reçber, makyajın prensi Seçkin Süngüç ve tecrübeli kuaför Adnan Serter’in yer aldığı ‘Kuaförüm Sensin’in yeni yıldızı Fatih Ürek oldu. Yılların sahne deneyimi ve ekran tecrübesi ile yarışmaya renk katacak olan ünlü sanatçı, bundan böyle hafta içi her gün Show TV ekranlarında ‘Kuaförüm Sensin’ jüri koltuğunda izleyici ile buluşacak.