Kırgızistan'da seçim barajını geçemediği açıklanan siyasi partilerin taraftarların organizasyonunda Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un başkanlığındaki meclisin üyelerinden oluşan genel kurul toplantısı başkent Bişkek'te yapıldı. Dostluk Oteli'nde yapılan toplantıda, çoğunluk sağlandı. Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov'un istifa mektupları gösterildi. Peki Kubatbek Boronov kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

KUBATBEK BORONOV KİMDİR?

Kubatbek Ayılçiyeviç Boronov 15 Aralık 1964 yılında dünyaya gelmiştir.

17 Haziran 2020'den bu yana Kırgızistan Başbakanı olarak görev yapan Kırgız siyasetçi, 6 Ekim 2020 Salı günü istifa etti.

Kubatbek Boronov, başbakan seçilmeden önce 2018 yılının Nisan ayından itibaren Birinci Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Ayrıca, 2011-2018 yılları arasında Olağanüstü Haller Bakanı olarak da görev yaptı