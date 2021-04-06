Kubilay Aka hangi dizide oynayacak? Kubilay Aka Cam Tavanlar'da mı oynayacak?

Finale doğru yaklaşan Çukur dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı. Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka diziden ayrıldı. Son bölümde öldürülen Celasun izleyicileri bir hayli üzdü. Öte yandan Kubilay Aka'nın yeni dizisi belli oldu. Peki Kubilay Aka hangi dizide oynayacak?

KUBİLAY AKA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

TV100'ün haberine göre Kubilay Aka, Show TV'de ekranlara gelecek Cam Tavanlar projesine dahil oldu. Kubilay Aka'nın daha önce de Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde başrol oynadığı biliniyor.

KUBİLAY AKA CAM TAVANLAR'DA MI OYNAYACAK?

Yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu Cam Tavanlar yaz aylarında izleyicisiyle buluşacak. Dizi OJO Pictures tarafından çekilecek. Aynı yyapım şirketinin Hekimoğlu ile çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Kubilay Aka Cam Tavanlar'ın kadrosuna katıldı.

Kubilay Aka kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kubilay Aka sevgilisi kim?