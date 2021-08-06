Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın biyografisi

Çok sayıda Atama Kararının yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı atandı. Atama kararının ardından vatandaşlar internet arama motorlarında Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın biyografisi...

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İŞTE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI'NIN BİYOGRAFİSİ

Kübra Güran Yiğitbaşı, 1979 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine çalışmasıyla bitirmiştir. Daha sonra 2012 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde , “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını bitirmiştir.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevine devam eden Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Medya ve Yayıncılığın Güncel Sorunları derslerinde eğitim vermektedir. Çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal söylem, medyada mültecilik, toplumsal cinsiyet, trans medya hikaye anlatıcılığı konularında çalışmaları bulunmaktadır. Çocuk yayınları ve dışa açılım adlı kitabın yazarıdır.

Kübra Güran Yiğitbaşı, 42 yaşındadır. Evli veya bekar olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.