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Kübra Par, Bengi Başer'in Hindistan iddiasını Sağlık Bakanlığına sordu: O iddia doğru değilmiş

Prof. Dr. Bengi Başer, Hindistan'dan gelen İngiliz vatandaşlarının Türkiye'de tatil yaptıktan sonra ülkelerine gittiğini ve bu durumun varyantların yayılmasına neden olabileceğini iddia etmişti. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı ile görüştüğünü ifade eden gazeteci Kübra Par," Neyse ki o iddia doğru değilmiş. Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan’dan gelenlere 14 gün karantina uyguluyormuşuz." dedi.

Kübra Par, Bengi Başer'in Hindistan iddiasını Sağlık Bakanlığına sordu: O iddia doğru değilmiş

Dünya koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'da ortaya çıkan yeni varyantı takip ediyor. Özellikle ölüm ve vaka sayılarının rekor kırması ve varyant hakkında yeterince bilgiye sahip olunmaması nedeniyle tedirginlik artarken sosyal medyada  Prof. Dr. Bengi Başer çok konuşulan bir paylaşım yapmıştı.

"TÜRKİYE'DE TATİL YAPIP SONRA GİDİYORLARMIŞ"

 Prof. Dr. Bengi Başer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir arkadaşım BBC’de izlemiş. Pakistan ve Hindistan’dan ülkelerine dönmek isteyen İngiliz vatandaşları, indiklerinde 10 gün süreyle, kendi ceplerinden pahalı otellerde karantinada kalmak yerine, önce Türkiye’de 10 gün ucuz tatil yapıp sonra gidiyorlarmış. İşte size yeni varyant” ifadelerini kullanmıştı.

 

 

Bu iddiayı Habertürk'teki köşe yazısında anlatan gazeteci Kübra Par, bu durumu Sağlık Bakanlığına sorduğunu kaydederek, şunları yazdı:

"Neyse ki o iddia doğru değilmiş. Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan’dan gelenlere 14 gün karantina uyguluyormuşuz.

Güney Afrika ve Brezilya’dan gelenlerin 10'uncu günde PCR testi negatif çıkarsa karantina sonlandırılabiliyormuş. Ama Hindistan’dan gelenlere kesin olarak 14 gün kuralı uygulanıyormuş.

“Pakistan varyantı diye bir şey olmadığı için oradan gelenlere karantina değil sadece PCR testi uygulanıyor” yanıtını da aldım." 

Kaynak: Bölge Gündem, Habertürk.

Tayfun Altuntaş
Editör
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