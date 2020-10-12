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Küçük çocuğa çarpan minibüsçü meydan dayağı yedi

Esenyurt'ta, aniden yola fırlayan 11 yaşındaki bir çocuğa çarpan minibüs şoförü, kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi.

Küçük çocuğa çarpan minibüsçü meydan dayağı yedi

Esenyurt'ta, seyir halindeki bir minibüs yola aniden çıkan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise minibüs şoförüne saldırdı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi Dağhan Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde seyreden minibüsün önüne, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin aniden atladı, minibüsün ani fren yapmasına rağmen çocuk aracın altında kaldı. Minibüsün altında kalan Çetin'in bacağında kırık meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaşanan kaza sonrasında çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar, minibüs şoförünü darbetmeye kalktı. Minibüsçüyü koltuğundan indiren çevredeki vatandaşların darp girişimini ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 11 yaşındaki çocuğa minibüsün çarptığı ve çevredeki vatandaşların minibüs şoförüne darp girişimi gözüküyor. Çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonucunda minibüs şoförü ise gözaltına alındı.

Berna Akkaya
Editör


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