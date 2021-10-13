Küçük Mevlit Ayı ne demek, TDK'ya göre Küçük Mevlit Ayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Küçük mevlit ayı ne demek? Küçük mevlit ayı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi küçük mevlit ayı kelimesi. Peki küçük mevlit ayı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre küçük mevlit ayı nedir, küçük mevlit ayı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÜÇÜK MEVLİT AYI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Küçük mevlit ayı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre küçük mevlit ayı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ay takviminin dördüncü ayı, rebiyülahir

